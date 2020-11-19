Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer

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Правительство Литвы одобрило приобретение партии вакцины от коронавируса у создающих их фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина страны.
Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer
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«Правительство решило поддержать предложение Министерства здравоохранения Литвы и приобрести 1,24 млн доз вакцины от компаний BioNTech и Pfizer», — приводит ТАСС сообщение.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уточнил, что планируется приобретение четырёх разновидностей вакцины от разных производителей. 

Ранее в компаниях Pfizer и BioNTech сообщили, что окончательный анализ данных клинических испытаний разработанной ими вакцины от коронавируса показал её эффективность на уровне 95%.

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