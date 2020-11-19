Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer
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«Правительство решило поддержать предложение Министерства здравоохранения Литвы и приобрести 1,24 млн доз вакцины от компаний BioNTech и Pfizer», — приводит ТАСС сообщение.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уточнил, что планируется приобретение четырёх разновидностей вакцины от разных производителей.
Ранее в компаниях Pfizer и BioNTech сообщили, что окончательный анализ данных клинических испытаний разработанной ими вакцины от коронавируса показал её эффективность на уровне 95%.