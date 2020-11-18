В США бывший спецназовец признался в работе на Россию
- Reuters
«Бывший «зелёный берет» сухопутных сил признал вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединённых Штатов», — заявили в ведомстве.
Согласно документам суда, мужчина с декабря 1996 года по январь 2011-го был в сговоре с «агентами российской разведки» и периодически посещал Россию.
Приговор гражданину США объявят 26 февраля 2021 года, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
В августе стало известно о задержании Дзибински-Деббинса.