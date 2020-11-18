В США бывший спецназовец признался в работе на Россию

Короткая ссылка
Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался, что сотрудничал с «российскими оперативными сотрудниками разведки». Об этом сообщили в американском Минюсте.
В США бывший спецназовец признался в работе на Россию
  • Reuters

«Бывший «зелёный берет» сухопутных сил признал вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединённых Штатов», — заявили в ведомстве.

Согласно документам суда, мужчина с декабря 1996 года по январь 2011-го был в сговоре с «агентами российской разведки» и периодически посещал Россию.

Приговор гражданину США объявят 26 февраля 2021 года, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В августе стало известно о задержании Дзибински-Деббинса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить