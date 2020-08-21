Экс-сотрудника спецназа США заподозрили в шпионаже в пользу России

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Бывший сотрудник спецназа США задержан по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает пресс-служба американского Минюста.
Экс-сотрудника спецназа США заподозрили в шпионаже в пользу России
  • globallookpress.com
  • © Sgt. Steven Lewis/ZUMAPRESS.com

Как отмечается, экс-сотрудник «зелёных беретов» (сил специального назначения) подозревается в сговоре с российскими спецслужбами и передаче им информации, касающейся национальной обороны Соединённых Штатов.

Согласно документам суда, с 1996 по 2011 год Роберт Рафаэль Джибински Деббинс сотрудничал с российской разведкой, периодически ездил в Россию и встречался с представителями разведывательных служб.

Утверждается, что в 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности, а также предоставил имена и данные ряда своих бывших сослуживцев.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

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