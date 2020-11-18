Около 200 человек задержаны во время акций протеста в Берлине

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RT
Полиция Берлина сообщила о почти 200 задержанных в ходе акций протеста в городе в среду, 18 ноября.

«По состоянию на 14:00 (16:00 мск) было проведено 190 задержаний. Два человека предстанут перед судьёй», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным правоохранительных органов, девять полицейских пострадали.

Ранее сообщалось, что полиция применила водомёты против демонстрантов.

Как пишут немецкие СМИ, протестующие выступают против принятия в бундестаге ФРГ закона об инфекционной защите.

Документ расширяет полномочия властей в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

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