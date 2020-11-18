Ирак открыл КПП с Саудовской Аравией спустя 30 лет простоя

Власти Ирака объявили об официальном открытии контрольно-пропускного пункта на границе с Саудовской Аравией, который не работал на протяжении 30 последних лет.

Как сообщает агентство INA, переход «Арар» в иракской провинции Анбар «был официально открыт для интенсификации торгового обмена между двумя странами».

В церемонии возобновления работы погранперехода, который был закрыт в 1990 году, приняли участие официальные представители двух стран.

Первая въехавшая через КПП колонна доставила из Саудовской Аравии в Ирак медицинское оборудование и медикаменты.

Ранее премьер Ирака заявил о планах ряда стран закрыть посольства в Багдаде.