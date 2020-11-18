Ирак открыл КПП с Саудовской Аравией спустя 30 лет простоя
- Reuters
Как сообщает агентство INA, переход «Арар» в иракской провинции Анбар «был официально открыт для интенсификации торгового обмена между двумя странами».
В церемонии возобновления работы погранперехода, который был закрыт в 1990 году, приняли участие официальные представители двух стран.
Первая въехавшая через КПП колонна доставила из Саудовской Аравии в Ирак медицинское оборудование и медикаменты.
Ранее премьер Ирака заявил о планах ряда стран закрыть посольства в Багдаде.