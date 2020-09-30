Премьер Ирака заявил о планах ряда стран закрыть посольства в Багдаде

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи сообщил, что ряд стран, в первую очередь США, рассматривают возможность закрытия своих посольств в Багдаде в случае продолжения обстрелов дипломатических учреждений.

По его словам, в Ираке продолжаются ракетные обстрелы. В результате последнего из них погибли пять человек, в том числе дети.

«Эти атаки вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств, в первую очередь — США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос», — цитирует Аль-Каземи РИА Новости.

Он добавил, что дипломаты не могут работать в Ираке, если в регионе не обеспечена безопасность.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США планируют закрыть посольство в Багдаде.