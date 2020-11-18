Патрушев назвал число ликвидированных силовиками СНГ ячеек террористов
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- РИА Новости
«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — сообщил Патрушев на открытии заседания секретарей совбезов стран СНГ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.