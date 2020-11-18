Патрушев назвал число ликвидированных силовиками СНГ ячеек террористов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что силовики стран СНГ в 2020 г совместно ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, которые вербовали людей для подготовки в ряды боевиков за рубежом, передаёт РИА Новости.

«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — сообщил Патрушев на открытии заседания секретарей совбезов стран СНГ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.