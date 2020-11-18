Патрушев назвал число ликвидированных силовиками СНГ ячеек террористов

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что силовики стран СНГ в 2020 г совместно ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, которые вербовали людей для подготовки в ряды боевиков за рубежом, передаёт РИА Новости.
Патрушев назвал число ликвидированных силовиками СНГ ячеек террористов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — сообщил Патрушев на открытии заседания секретарей совбезов стран СНГ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить