«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Иран с 18 ноября

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Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Тегеран (Иран) 18 ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Иран с 18 ноября
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полётов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» напомнили, что въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с пятницы, 20 ноября, возобновляет полёты во Францию — в Ниццу. 

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