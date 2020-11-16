«Аэрофлот» c 20 ноября возобновляет полёты в Ниццу

Короткая ссылка
Авиакомпания «Аэрофлот» с пятницы, 20 ноября, возобновляет полёты во Францию — в Ниццу. Как отметили в пресс-службе перевозчика, рейс из Москвы будет выполняться один раз в неделю.

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что въезд в страну разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Франции.

В начале ноября стало известно о вылете первого после возобновления авиасообщения рейса из Владивостока в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить