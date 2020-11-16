«Аэрофлот» c 20 ноября возобновляет полёты в Ниццу

Авиакомпания «Аэрофлот» с пятницы, 20 ноября, возобновляет полёты во Францию — в Ниццу. Как отметили в пресс-службе перевозчика, рейс из Москвы будет выполняться один раз в неделю.

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что въезд в страну разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Франции.

В начале ноября стало известно о вылете первого после возобновления авиасообщения рейса из Владивостока в Токио.