«Аэрофлот» c 20 ноября возобновляет полёты в Ниццу
«Аэрофлот» возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что въезд в страну разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Франции.
В начале ноября стало известно о вылете первого после возобновления авиасообщения рейса из Владивостока в Токио.