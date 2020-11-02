Первый за карантин рейс в Японию вылетел из Владивостока

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Первый после возобновления авиасообщения рейс в Японию вылетел из Владивостока в Токио, его выполняет авиакомпания «Аврора».
Первый за карантин рейс в Японию вылетел из Владивостока
  • Reuters

«Авиакомпания «Аврора» выполнила первый рейс из аэропорта Владивосток после возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Японией», — говорится в сообщении международного аэропорта Владивосток.

Отмечается, что улетающие пассажиры были встречены торжественно.

Также сообщается, что полёты после возобновления авиасообщения будут выполняться по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток.

Ранее стало известно, что авиакомпания Austrian Airlines возобновила авиасообщение с Россией, рейсы из Москвы в Вену планируется выполнять два раза в неделю.

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