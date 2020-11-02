Первый за карантин рейс в Японию вылетел из Владивостока
- Reuters
«Авиакомпания «Аврора» выполнила первый рейс из аэропорта Владивосток после возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Японией», — говорится в сообщении международного аэропорта Владивосток.
Отмечается, что улетающие пассажиры были встречены торжественно.
Также сообщается, что полёты после возобновления авиасообщения будут выполняться по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток.
Ранее стало известно, что авиакомпания Austrian Airlines возобновила авиасообщение с Россией, рейсы из Москвы в Вену планируется выполнять два раза в неделю.