МИД: Россия и Великобритания готовы к совместной борьбе с пандемией
- Reuters
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве в рамках многосторонних усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата, в развитии торгово-экономических связей», — указывается в сообщении.
Уточняется, что с российской стороны была подчёркнута необходимость отказа британских официальных лиц от «недружественной риторики в межгосударственном диалоге».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.