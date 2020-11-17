МИД: Россия и Великобритания готовы к совместной борьбе с пандемией

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Первый заместитель главы МИД России Владимир Титов и государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон подтвердили на консультациях обоюдную заинтересованность стран в сотрудничестве по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в МИД России.
МИД: Россия и Великобритания готовы к совместной борьбе с пандемией
  • Reuters

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве в рамках многосторонних усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата, в развитии торгово-экономических связей», — указывается в сообщении.

Уточняется, что с российской стороны была подчёркнута необходимость отказа британских официальных лиц от «недружественной риторики в межгосударственном диалоге».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.

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