В БРИКС призвали принять в рамках ООН конвенцию о борьбе с терроризмом

Страны БРИКС призывают к скорейшему заключению и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. Соответствующий текст московской декларации XII саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

«Мы (страны БРИКС. — RT) призываем также к скорейшему заключению и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом», — подчёркивается в декларации.

Отмечается, что основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на государствах при сохранении центральной и координирующей роли ООН в этой области.

Страны БРИКС подчеркнули, что для эффективного пресечения террористической деятельности, которая представляет угрозу, в том числе в условиях пандемии, необходим «всеобъемлющий и сбалансированный подход со стороны всего международного сообщества».

Ранее лидеры стран БРИКС по итогам XII саммита одобрили антитеррористическую и экономическую стратегии организации.