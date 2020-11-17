В БРИКС призвали принять в рамках ООН конвенцию о борьбе с терроризмом

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Страны БРИКС призывают к скорейшему заключению и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. Соответствующий текст московской декларации XII саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
В БРИКС призвали принять в рамках ООН конвенцию о борьбе с терроризмом
  • РИА Новости

«Мы (страны БРИКС. — RT) призываем также к скорейшему заключению и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом», — подчёркивается в декларации.

Отмечается, что основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на государствах при сохранении центральной и координирующей роли ООН в этой области.

Страны БРИКС подчеркнули, что для эффективного пресечения террористической деятельности, которая представляет угрозу, в том числе в условиях пандемии, необходим «всеобъемлющий и сбалансированный подход со стороны всего международного сообщества».

Ранее лидеры стран БРИКС по итогам XII саммита одобрили антитеррористическую и экономическую стратегии организации.

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