Страны БРИКС приняли антитеррористическую и экономическую стратегии

Лидеры стран БРИКС по итогам XII саммита в режиме видеоконференции утвердили подготовленную Россией декларацию, а также одобрили антитеррористическую и экономическую стратегии организации.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита предложил участникам утвердить указанные документы.

«Мы предполагаем утвердить сегодня подготовленную к саммиту московскую декларацию, в которой отражены общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства, намечены перспективные направления и долгосрочные ориентиры нашего сотрудничества в рамках организации», — сказал Путин.

Кроме того, лидерам стран БРИКС было предложено принять антитеррористическую стратегию БРИКС и обновлённую стратегию экономического партнёрства объединения до 2025 года.

«Если ни у кого из вас нет возражений, предлагаю считать упомянутые документы принятыми», — заявил Путин.

Возражений не последовало.

Ранее страны Шанхайской организации сотрудничества призвали к формированию многополярного мироустройства на основе равной и неделимой безопасности.