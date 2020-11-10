Страны ШОС призывают к формированию многополярного мироустройства

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают к формированию многополярного мироустройства на основе равной и неделимой безопасности.

Об этом говорится в московской декларации Совета глав государств — членов ШОС.

«Государства-члены выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, отказа от конфронтации и конфликтов; укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что члены ШОС подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин отметил укрепление роли стран Африки в многополярной системе мира.