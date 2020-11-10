Страны ШОС призывают к формированию многополярного мироустройства
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Об этом говорится в московской декларации Совета глав государств — членов ШОС.
«Государства-члены выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, отказа от конфронтации и конфликтов; укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что члены ШОС подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества.
В октябре 2019 года президент России Владимир Путин отметил укрепление роли стран Африки в многополярной системе мира.