Обама заявил, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

России не хватает военных баз для статуса супердержавы. Об этом, как сообщает ТАСС, в своей новой книге написал бывший президент США Барак Обама.

По его мнению, Россия «больше не является сверхдержавой».

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому. — RT), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединённым Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире», — пишет Обама.

Как заявил бывший президент, экономика России «продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений».

Кроме того, Обама, ссылаясь на данные исследовательских организаций, заявляет о высоких показателях коррупции, социального неравенства и низкой продолжительности жизни мужского населения в России.

Первый том книги Обамы «Земля обетованная» насчитывает 768 страниц.

В июне 2019 года российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Россия не стремится к статусу великой державы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.