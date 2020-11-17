Обама заявил, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы
- Reuters
По его мнению, Россия «больше не является сверхдержавой».
«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому. — RT), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединённым Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире», — пишет Обама.
Как заявил бывший президент, экономика России «продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений».
Кроме того, Обама, ссылаясь на данные исследовательских организаций, заявляет о высоких показателях коррупции, социального неравенства и низкой продолжительности жизни мужского населения в России.
Первый том книги Обамы «Земля обетованная» насчитывает 768 страниц.
В июне 2019 года российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Россия не стремится к статусу великой державы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.