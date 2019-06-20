Путин: Россия не стремится к статусу сверхдержавы

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к статусу великой державы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.

Журналист напомнил президенту, что в 2019 году отмечается 30-летие падения Берлинской стены, и спросил его, стала ли Россия снова сверхдержавой спустя 30 лет.

«Что касается крушения Берлинской стены и затем распада Советского Союза, является ли Россия великой державой... Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам», — сказал Путин.

По словам президента, Россия не желает возвращаться к тому состоянию, в котором находился СССР, когда он навязывал своим соседям, в том числе восточноевропейским государствам, образ жизни и политическую систему.

«Это контрпродуктивно, слишком затратно и не имеет исторических перспектив. Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам», — заявил он.

Президент отметил, что, судя по всему, некоторые партнёры на Западе не учитывают этот печальный опыт Советского Союза.

«Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они строят свою политику именно в имперском ключе», — сказал он.

Ранее Путин в рамках прямой линии рассказал о главной проблеме России.