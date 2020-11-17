На Соломоновых Островах запретят Facebook

Кабинет министров островного государства в Тихом океане Соломоновы Острова поддержал решение о запрете деятельности Facebook в стране.

Как пишет местное издание Solomon Times, предложение о запрете деятельности Facebook на территории государства было внесено премьер-министром страны Манассе Согаваре и министром связи и авиации Питером Шанелем Аговакой в качестве временной меры из-за «неоднозначных и спорных публикаций».

Отмечается, что речь идёт об оскорблениях в адрес министров.

Уточняется, что запрет никак не повлияет на свободу прессы в стране, все СМИ продолжат работать в обычном режиме.

Издание отмечает, что в настоящее время доступ в Facebook запрещён в Иране, Китае и Северной Корее.

Ранее сообщалось, что власти США предоставили TikTok отсрочку до 27 ноября до введения запрета на работу этого приложения на территории Соединённых Штатов.