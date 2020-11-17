Эрдоган не смог встретиться с Помпео из-за изменений в графике

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган из-за изменения рабочего графика не нашёл времени для встречи с госсекретарём США Майком Помпео во время его визита в Турцию.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Чавушоглу, и президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось. В результате не получилось. Не получилось, потому что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря», — сказал дипломат на брифинге в Стамбуле.

Ранее сообщалось о планах Помпео встретиться в Стамбуле с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом.