Премьер Словакии сравнил коронавирус с коммунистами

Премьер-министр Словакии Игор Матович сравнил пандемию коронавируса с властью коммунистической партии.

Об этом он сказал во после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

«С коронавирусом нужно бороться как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус», — цитирует его ТАСС.

Как уточняет агентство, такое заявление он сделал накануне Дня борьбы за свободу и демократию — государственного праздника Словакии и Чехии, а 4 ноября словацкий парламент принял закон, признающий Коммунистическую партию Чехословакии преступной организацией.

16 ноября Минздрав Словакии сообщил, что в республике снимается часть ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса в стране.