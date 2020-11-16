В Словакии сняли ряд ограничений по COVID-19

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Минздрав Словакии сообщил, что в республике снимается часть ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса в стране.
В Словакии сняли ряд ограничений по COVID-19
  • Reuters

«С понедельника разрешена деятельность костёлов, кинотеатров и театров с условием заполнения их не более чем на 50%, а также бассейнов и фитнес-центров, где одновременно могут находиться не более шести человек», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Также возобновляются соревнования во вторых лигах по футболу и хоккею, которые будут проходить без зрителей.

Чемпионаты республики по футболу и хоккею в первых лигах не прерывались, они также проходят без зрителей.

Зрители в театрах и кинотеатрах могут сидеть в рядах через одно место, продажа еды и напитков запрещена. 

Ранее сообщалось, что в Эстонии ужесточили карантинные ограничения.

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