В Словакии сняли ряд ограничений по COVID-19

Минздрав Словакии сообщил, что в республике снимается часть ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса в стране.

«С понедельника разрешена деятельность костёлов, кинотеатров и театров с условием заполнения их не более чем на 50%, а также бассейнов и фитнес-центров, где одновременно могут находиться не более шести человек», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Также возобновляются соревнования во вторых лигах по футболу и хоккею, которые будут проходить без зрителей.

Чемпионаты республики по футболу и хоккею в первых лигах не прерывались, они также проходят без зрителей.

Зрители в театрах и кинотеатрах могут сидеть в рядах через одно место, продажа еды и напитков запрещена.

Ранее сообщалось, что в Эстонии ужесточили карантинные ограничения.