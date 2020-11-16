В Словакии сняли ряд ограничений по COVID-19
- Reuters
«С понедельника разрешена деятельность костёлов, кинотеатров и театров с условием заполнения их не более чем на 50%, а также бассейнов и фитнес-центров, где одновременно могут находиться не более шести человек», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
Также возобновляются соревнования во вторых лигах по футболу и хоккею, которые будут проходить без зрителей.
Чемпионаты республики по футболу и хоккею в первых лигах не прерывались, они также проходят без зрителей.
Зрители в театрах и кинотеатрах могут сидеть в рядах через одно место, продажа еды и напитков запрещена.
Ранее сообщалось, что в Эстонии ужесточили карантинные ограничения.