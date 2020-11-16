В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заболели 65 человек
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
«Последние пять случаев увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 с начала пандемии», — сообщил руководитель деловых операций организации Рауль Томас.
Представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердил агентству достоверность этих сведений.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер.