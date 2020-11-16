В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заболели 65 человек

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии коронавируса зарегистрировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников в своей штаб-квартире.
В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заболели 65 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

«Последние пять случаев увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 с начала пандемии», — сообщил руководитель деловых операций организации Рауль Томас.

Представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердил агентству достоверность этих сведений.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер. 

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