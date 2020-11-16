Помпео встретился с Макроном

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце госсекретаря США Майка Помпео, который наносит визит в Париж.
Помпео встретился с Макроном
  • Reuters

«Госсекретарь США Майк Помпео был принят в понедельник, 16 ноября, в 11:00 (13:00 мск) в Елисейском дворце министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а затем — президентом республики», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации президента Франции.

Отмечается, что речь идёт о визите вежливости.

Выступлений или коммюнике со стороны Макрона после встречи не планируется.

Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября также встретится в Стамбуле с патриархом Варфоломеем.

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