Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 700 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает PAP со ссылкой на польский Минздрав.
По данным Минздрава, распространённым в воскресенье, лабораторные исследования выявили 21 854 новых случая коронавируса за сутки. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 712 972.
За сутки от коронавируса скончались 303 человека, общее число летальных случаев составило 10 348.
Накануне в Польше за сутки зафиксировали 25 571 случай коронавирусной инфекции COVID-19.