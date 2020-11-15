Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 700 тысяч

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Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 700 тыс., за последние сутки зафиксировано почти 22 тыс. случаев.
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 700 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает PAP со ссылкой на польский Минздрав.

По данным Минздрава, распространённым в воскресенье, лабораторные исследования выявили 21 854 новых случая коронавируса за сутки. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 712 972.

За сутки от коронавируса скончались 303 человека, общее число летальных случаев составило 10 348.

Накануне в Польше за сутки зафиксировали 25 571 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

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