В Польше за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
- © Sebastian Gollnow/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
По данным ведомства, общее число заболевших с начала эпидемии составило 691 118.
За сутки от коронавируса в Польше скончались 548 человек, общее количество летальных случаев, связанных с COVID-19, составило 10 045.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пока в стране не планируют вводить жёсткий карантин из-за COVID-19.