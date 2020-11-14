В Польше за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 25 571 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, общее число заболевших с начала эпидемии составило 691 118.

За сутки от коронавируса в Польше скончались 548 человек, общее количество летальных случаев, связанных с COVID-19, составило 10 045.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пока в стране не планируют вводить жёсткий карантин из-за COVID-19.