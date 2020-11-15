В Китае за сутки выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зафиксировано 13 новых случаев инфицирования коронавирусом, а также шесть бессимптомных носителей инфекции, сообщает ТАСС.

По данным Минздрава, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 16 человек выписаны из медучреждений.

Все новые случаи инфицирования — ввозные. Всего с начала пандемии власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 3693 заболевших.

Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако это исключение.