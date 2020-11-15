В Китае за сутки выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом
- Reuters
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По данным Минздрава, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 16 человек выписаны из медучреждений.
Все новые случаи инфицирования — ввозные. Всего с начала пандемии власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 3693 заболевших.
Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако это исключение.