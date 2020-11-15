Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области
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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровля и надворные постройки. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. метров. В доме были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых», — заявили в региональном ГУ МЧС.
Пожар, предположительно, произошёл из-за короткого замыкания электропроводки в надворных постройках.
Ранее сообщалось, что в Челябинске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме.