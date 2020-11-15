Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области

Короткая ссылка
Семья из четырёх человек, в том числе ребёнок, погибла при пожаре в частном доме в Пласте (Челябинская область), сообщает Интерфакс.
Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровля и надворные постройки. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. метров. В доме были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых», — заявили в региональном ГУ МЧС.

Пожар, предположительно, произошёл из-за короткого замыкания электропроводки в надворных постройках.

Ранее сообщалось, что в Челябинске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить