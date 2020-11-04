В Челябинске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
В Челябинске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме
  • РИА Новости

Отмечается, что возгорание бытового газа произошло в одном из частных домов Металлургического района, во время тушения спасатели обнаружили тела местной жительницы и её 14-летней дочери. Также был госпитализирован семилетний сын погибшей, который вскоре скончался в больнице.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)», — сообщили в СК.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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