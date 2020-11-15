В Колумбии за сутки выявили 8307 случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8307 и достигло 1 191 004.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.

Общее число летальных исходов в Колумбии составило 33 829.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 097 576 пациентов с коронавирусом.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».