В Колумбии за сутки выявили 8307 случаев коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 33 829.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 097 576 пациентов с коронавирусом.
Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».