В Колумбии за сутки выявили более 8000 случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8686 и достигло 1 174 012.
В Колумбии за сутки выявили более 8000 случаев коронавируса
  • © REUTERS/Luisa Gonzalez

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter

Общее число летальных исходов в Колумбии составило 33 491.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 081 691 пациент с коронавирусом.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании — разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».

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