Аргентина усилила контроль на границе с Парагваем

Власти Аргентины распорядились усилить контроль на границе с Парагваем после получения анонимного сообщения о готовящемся теракте на территории республики. Об этом сообщили в Министерстве безопасности страны.

«После получения посольством Аргентины в Великобритании анонимного сообщения, предупреждающего о возможном ввозе в страну нитрата аммония, используемого для изготовления взрывных устройств, лицом, следующим из Парагвая, Министерство безопасности приняло ряд превентивных мер, чтобы правоохранительные органы максимально усилили контроль», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в анонимном сообщении утверждалось, что целью теракта должна стать еврейская община.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины впервые с марта 2020 года откроют доступ для иностранных посетителей в страну.