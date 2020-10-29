Аргентина впервые с марта откроет границы

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Власти Аргентины впервые с марта 2020 года откроют доступ для иностранных посетителей в страну, сообщает ТАСС.
Аргентина впервые с марта откроет границы
  • Pixabay

На пилотном этапе будет снят запрет на въезд, действующий с марта из-за распространения коронавируса, для «туристов из соседних стран, которые направляются в столичную агломерацию».

Речь идёт о туристах из Чили, Боливии, Парагвая, Бразилии и Уругвая, которые направляются в провинцию Буэнос-Айрес.

Туристы обязаны предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда, а также иметь медицинскую страховку на случай заболевания COVID-19. Проходить карантин не нужно.

К настоящему времени в Аргентине инфицированы коронавирусом более 1,1 млн человек.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес призвал списать международные долги Латинской Америки из-за пандемии коронавируса.

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