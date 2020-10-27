Моралес призвал списать международные долги Латинской Америки из-за пандемии

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Бывший президент Боливии Эво Моралес призвал списать международные долги Латинской Америки из-за пандемии коронавируса.
Моралес призвал списать международные долги Латинской Америки из-за пандемии
  • Reuters

«Я считаю, что из-за пандемии внешний долг Латинской Америки должен быть списан», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Политик, получивший в 2019 году убежище в Аргентине, высказал мнение, что может быть полезен в переговорах с международными организациями, которые обычно «очень жёстко относятся к вопросу долга».

Моралес также полагает, что задача действующих правительств состоит в том, чтобы поднять экономику во всём мире, включая пострадавшие страны Латинской Америки.

Ранее ВОЗ призвала мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом.

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