Во Франции за сутки выявлено более 32 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 32 095 и достигло 1 954 599.

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.

Отмечается, что за всё время скончались 44 246 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о ситуации с COVID-19 на данный момент в стране.