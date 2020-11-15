Во Франции за сутки выявлено более 32 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 32 095 и достигло 1 954 599.
- © REUTERS/Christian Hartmann
Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.
Отмечается, что за всё время скончались 44 246 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о ситуации с COVID-19 на данный момент в стране.
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