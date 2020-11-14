В Британии за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
За последние сутки в стране умерли 462 заболевших коронавирусной инфекцией.
Общее число летальных исходов среди пациентов, которые в течение 28 дней до смерти получили положительный результат теста на COVID-19, составляет в королевстве 51 766.
При этом коронавирус указан в свидетельстве о смерти у 61 648 умерших в Британии за время пандемии.
В Англии с 5 ноября действует карантин, который продлится до 2 декабря.