В Британии за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 26 860 человек. Общее число зафиксированных в королевстве случаев COVID-19 составило 1 344 356.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

За последние сутки в стране умерли 462 заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число летальных исходов среди пациентов, которые в течение 28 дней до смерти получили положительный результат теста на COVID-19, составляет в королевстве 51 766.

При этом коронавирус указан в свидетельстве о смерти у 61 648 умерших в Британии за время пандемии.

В Англии с 5 ноября действует карантин, который продлится до 2 декабря.