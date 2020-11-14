Курц объявил о полном локдауне в Австрии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении в стране полного локдауна с 17 ноября по 6 декабря в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает издание Kurier.

В стране будет действовать такой же строгий карантин, как весной, подчеркнул Курц.

В частности, будут закрыты торговые и развлекательные центры, кроме магазинов с товарами первой необходимости, почты, банков и аптек. 

Кроме того, не будут работать косметические салоны и парикмахерские, школы перейдут на дистанционный режим.

Выйти из дома возможно будет только при наличии соответствующего документа.

Накануне в Австрии за сутки выявили более 9,5 тыс. случаев коронавируса.

В конце октября Курц заявил, что до конца ноября в Австрии будут закрыты предприятия общественного питания и отели, а также запрещены спортивные и культурные мероприятия.

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