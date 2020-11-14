Курц объявил о полном локдауне в Австрии
В стране будет действовать такой же строгий карантин, как весной, подчеркнул Курц.
В частности, будут закрыты торговые и развлекательные центры, кроме магазинов с товарами первой необходимости, почты, банков и аптек.
Кроме того, не будут работать косметические салоны и парикмахерские, школы перейдут на дистанционный режим.
Выйти из дома возможно будет только при наличии соответствующего документа.
Накануне в Австрии за сутки выявили более 9,5 тыс. случаев коронавируса.
В конце октября Курц заявил, что до конца ноября в Австрии будут закрыты предприятия общественного питания и отели, а также запрещены спортивные и культурные мероприятия.