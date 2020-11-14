США опасаются российского «Посейдона» и «радиоактивных цунами»

Помощник американского госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофер Форд заявил, что США опасаются российских подводных аппаратов «Посейдон», а также «радиоактивных цунами», которые данные аппараты могут вызвать.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — сказал он.

Форд добавил, что Соединённые Штаты также обеспокоены наличием у России системы ядерного возмездия под названием «Периметр».

Ранее сообщалось, что атомную подлодку специального назначения проекта 09851 «Хабаровск», которая способна нести до шести стратегических беспилотников «Посейдон», спустят на воду в первой половине 2021 года.

26 июля стало известно, что в России успешно завершаются работы по созданию подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон».