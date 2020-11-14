США опасаются российского «Посейдона» и «радиоактивных цунами»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — сказал он.
Форд добавил, что Соединённые Штаты также обеспокоены наличием у России системы ядерного возмездия под названием «Периметр».
Ранее сообщалось, что атомную подлодку специального назначения проекта 09851 «Хабаровск», которая способна нести до шести стратегических беспилотников «Посейдон», спустят на воду в первой половине 2021 года.
26 июля стало известно, что в России успешно завершаются работы по созданию подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон».