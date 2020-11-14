Иран отвергает присутствие членов «Аль-Каиды» в стране

Иран отверг сообщения о присутствии членов «Аль-Каиды»* в стране после того, как американская газета The New York Times написала о ликвидации одного из лидеров группировки в исламской республике.

Как пишет FARS, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде решительно отвергает присутствие каких-либо членов этой группировки в стране и рекомендует американским СМИ «не вестись на голливудские сценарии американских и сионистских властей».

Ранее NYT сообщила, что член «Аль-Каиды» Абдулла Ахмед Абдулла три месяца назад был ликвидирован в Тегеране.

По данным издания, он был причастен к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.