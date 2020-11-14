Иран отвергает присутствие членов «Аль-Каиды» в стране
- Reuters
Как пишет FARS, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде решительно отвергает присутствие каких-либо членов этой группировки в стране и рекомендует американским СМИ «не вестись на голливудские сценарии американских и сионистских властей».
Ранее NYT сообщила, что член «Аль-Каиды» Абдулла Ахмед Абдулла три месяца назад был ликвидирован в Тегеране.
По данным издания, он был причастен к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.