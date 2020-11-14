NYT: Один из лидеров «Аль-Каиды» ликвидирован в Иране

Один из лидеров террористической организации «Аль-Каида»* Абдулла Ахмед Абдулла три месяца назад был ликвидирован в Тегеране, сообщает газета The New York TImes со ссылкой на представителей разведки.

Отмечается, что ликвидация была осуществлена спецслужбами Израиля по инициативе США.

Также сообщается, что Абдулла был застрелен двумя людьми на мотоцикле 7 августа.

Он был причастен к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году.

27 октября стало известно, что США приветствуют уничтожение в Афганистане одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды» — Хусама Абд-аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин аль-Масри.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.