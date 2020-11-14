NYT: Один из лидеров «Аль-Каиды» ликвидирован в Иране

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Один из лидеров террористической организации «Аль-Каида»* Абдулла Ахмед Абдулла три месяца назад был ликвидирован в Тегеране, сообщает газета The New York TImes со ссылкой на представителей разведки.
NYT: Один из лидеров «Аль-Каиды» ликвидирован в Иране
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Отмечается, что ликвидация была осуществлена спецслужбами Израиля по инициативе США.

Также сообщается, что Абдулла был застрелен двумя людьми на мотоцикле 7 августа.

Он был причастен к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году.

27 октября стало известно, что США приветствуют уничтожение в Афганистане одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды» — Хусама Абд-аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин аль-Масри.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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