В США приветствуют уничтожение одного из лидеров «Аль-Каиды»

США приветствуют уничтожение в Афганистане одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды»* — Хусама Абд-аль-Рауфа. Об этом сообщается в аккаунте Совета по национальной безопасности США в Twitter.

«Мы рады, что афганские силы успешно провели операцию против высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри. Его уничтожение — радостная новость в борьбе против «Аль-Каиды», — говорится в cообщении.

Подчёркивается, что данной террористической организации необходимо не давать убежища в Афганистане.

Ранее в Афганистане заявили о ликвидации Хусама Абд-аль-Рауфа.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.