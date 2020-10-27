В США приветствуют уничтожение одного из лидеров «Аль-Каиды»
- Reuters
«Мы рады, что афганские силы успешно провели операцию против высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри. Его уничтожение — радостная новость в борьбе против «Аль-Каиды», — говорится в cообщении.
Подчёркивается, что данной террористической организации необходимо не давать убежища в Афганистане.
Ранее в Афганистане заявили о ликвидации Хусама Абд-аль-Рауфа.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.