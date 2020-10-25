В Афганистане заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

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В Афганистане заявили о ликвидации «одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды»* — Хусама Абд-аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин аль-Масри.
В Афганистане заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»
  • Reuters

Как пишет Associated Press, его ликвидация на востоке Афганистана свидетельствует о продолжающемся присутствии группировки в стране на фоне вывода войск США.

Об операции по уничтожению боевика сообщило в Twitter Национальное управление безопасности Афганистана. По заявлению ведомства, рейд был проведён в провинции Газни.

Согласно данным ФБР, Хусам Абд-аль-Рауф связан с Афганистаном, Пакистаном и Египтом.

В июне Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба»** Абдельмалека Друкдаля.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

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