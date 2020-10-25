В Афганистане заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

В Афганистане заявили о ликвидации «одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды»* — Хусама Абд-аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин аль-Масри.

Как пишет Associated Press, его ликвидация на востоке Афганистана свидетельствует о продолжающемся присутствии группировки в стране на фоне вывода войск США.

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e — NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) October 24, 2020

Об операции по уничтожению боевика сообщило в Twitter Национальное управление безопасности Афганистана. По заявлению ведомства, рейд был проведён в провинции Газни.

Согласно данным ФБР, Хусам Абд-аль-Рауф связан с Афганистаном, Пакистаном и Египтом.

В июне Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба»** Абдельмалека Друкдаля.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.