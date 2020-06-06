Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке

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Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе»* Абдельмалек Друкдаль ликвидирован в Мали в ходе спецоперации французских вооружённых сил и их союзников, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке
  • Reuters

«3 июня французские вооружённые силы при поддержке партнёров нейтрализовали эмира «Аль-Каиды в странах исламского Магриба»**

Абдельмалека Друкдаля и многих его сообщников в ходе операции на севере Мали», — написала Парли в своём Twitter.

Она отметила, что Друкдаль был членом руководящего комитета «Аль-Каиды» и руководил группами боевиков в Северной Африке.

Парли подчеркнула, что Франция продолжит борьбу с террористами в регионе Сахеля.

В феврале в ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касим Аль-Райми.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

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