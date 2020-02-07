США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Соединённые Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим Аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», — приводит заявление лидера США пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, уничтожение Аль-Райми «приближает к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности» США.

«Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред», — заключил президент США.

1 февраля CNN со ссылкой на источник передавал, что США нанесли удар по позициям «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» в Йемене для уничтожения Аль-Райми. При этом, сообщалось, что в Вашингтоне выясняют, погиб ли в результате удара лидер боевиков.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.