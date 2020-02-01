CNN сообщил об ударе США по террористической группировке в Йемене

Короткая ссылка
Соединённые Штаты нанесли удар по позициям террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* в Йемене.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, целью удара был главарь группировки Касим Аль-Райми.

По данным телеканала, Вашингтон всё ещё выясняет был ли убит Касим Аль-Райми во время удара. Дял этого используются такие способы как мониторинг социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.

Уточняется, что Петагон и ЦРУ отказались от комментариев по этому вопросу.

В ноябре спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить