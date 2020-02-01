CNN сообщил об ударе США по террористической группировке в Йемене

Соединённые Штаты нанесли удар по позициям террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* в Йемене.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, целью удара был главарь группировки Касим Аль-Райми.

По данным телеканала, Вашингтон всё ещё выясняет был ли убит Касим Аль-Райми во время удара. Дял этого используются такие способы как мониторинг социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.

Уточняется, что Петагон и ЦРУ отказались от комментариев по этому вопросу.

В ноябре спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.