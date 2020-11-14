США на саммите ВАС будут представлены советником президента
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«Президент Трамп назначил Роберта О'Брайена своим специальным посланником на саммите», — говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что О'Брайен подтвердит приверженность США процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Саммит пройдёт 14 ноября в Ханое.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео во время предстоящего визита в Турцию посетит Стамбул, где встретится с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом.