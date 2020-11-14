США на саммите ВАС будут представлены советником президента

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет представлять страну на Восточноазиатском саммите (ВАС).

«Президент Трамп назначил Роберта О'Брайена своим специальным посланником на саммите», — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что О'Брайен подтвердит приверженность США процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Саммит пройдёт 14 ноября в Ханое.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео во время предстоящего визита в Турцию посетит Стамбул, где встретится с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом.