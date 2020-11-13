NBC: Трамп победил на выборах в Северной Каролине
Согласно прогнозу телеканала NBC, действующий президент США Дональд Трамп одерживает победу в штате Северная Каролина, при этом его оппонент Джо Байден побеждает в штате Джорджия.
- © REUTERS/Carlos Barria
Об этом говорится на сайте телеканала.
Таким образом, Трамп может получить 15 голосов выборщиков в Северной Каролине, а Байден — 16 голосов в Джорджии.
Ранее cуд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по подсчёту голосов в штате.
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