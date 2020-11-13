Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по подсчёту голосов в штате

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Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа по поводу подсчёта бюллетеней от людей, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы.
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по подсчёту голосов в штате
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Как отмечает газета The Philadelphia Inquirer, по закону избиратели должны предоставить удостоверяющие личность документы до 9 ноября.

Однако госсекретарь штата Кэти Бруквар продлила срок представления до 12 ноября.

В суде постановили, что чиновница не имела для этого полномочий.

10 ноября в штабе Трампа заявили о подаче иска в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.

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