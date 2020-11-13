Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по подсчёту голосов в штате

Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа по поводу подсчёта бюллетеней от людей, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы.

Как отмечает газета The Philadelphia Inquirer, по закону избиратели должны предоставить удостоверяющие личность документы до 9 ноября.

Однако госсекретарь штата Кэти Бруквар продлила срок представления до 12 ноября.

В суде постановили, что чиновница не имела для этого полномочий.

10 ноября в штабе Трампа заявили о подаче иска в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.