Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по подсчёту голосов в штате
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Как отмечает газета The Philadelphia Inquirer, по закону избиратели должны предоставить удостоверяющие личность документы до 9 ноября.
Однако госсекретарь штата Кэти Бруквар продлила срок представления до 12 ноября.
В суде постановили, что чиновница не имела для этого полномочий.
10 ноября в штабе Трампа заявили о подаче иска в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.