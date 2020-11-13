Трамп заявил, что может посетить митинг в свою поддержку

Президент США Дональд Трамп не исключил, что выйдет поприветствовать своих сторонников, которые соберутся 14 ноября в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку.

«Приятно видеть всю эту огромную поддержку, особенно эти скоординированные митинги, которые разворачиваются по всей стране, в том числе крупную (акцию) в субботу в Вашингтоне. Возможно, я даже попытаюсь заглянуть ненадолго и поздороваться», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, «эти выборы были сфальсифицированы».

Ранее сообщалось, что апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа по поводу подсчёта бюллетеней от людей, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы.