В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
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Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
«Возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». За прошедшие сутки через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, всего с начала работы пункта пропуска Джлеб из лагеря вышли 20 038 беженцев.
В апреле в ООН заявили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия.