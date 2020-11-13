В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

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В Сирии после перерыва возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», за сутки на подконтрольную сирийским властям территорию вышли 203 человека.
В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
  • globallookpress.com
  • © SANA

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». За прошедшие сутки через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, всего с начала работы пункта пропуска Джлеб из лагеря вышли 20 038 беженцев.

В апреле в ООН заявили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия.

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