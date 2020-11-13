В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР

В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна «дверь для дипломатии остаётся открытой».

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Нэппер.

Он признал, что за последнее время в отношениях двух стран не было большого прогресса.

«Однако независимо от этого наш сигнал, направляемый (Пхеньяну) как публично, так и в частном порядке, заключается в том, что дверь для дипломатии остаётся открытой. Дверь для поиска пути вперед остаётся открытой», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Вашингтон искренне надеется, что сможет трансформировать отношения с Северной Кореей и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

В августе президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.