В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР

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В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна «дверь для дипломатии остаётся открытой». 
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
  • AFP

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Нэппер.

Он признал, что за последнее время в отношениях двух стран не было большого прогресса.

«Однако независимо от этого наш сигнал, направляемый (Пхеньяну) как публично, так и в частном порядке, заключается в том, что дверь для дипломатии остаётся открытой. Дверь для поиска пути вперед остаётся открытой», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Вашингтон искренне надеется, что сможет трансформировать отношения с Северной Кореей и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

В августе президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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