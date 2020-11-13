В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
- AFP
Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Нэппер.
Он признал, что за последнее время в отношениях двух стран не было большого прогресса.
«Однако независимо от этого наш сигнал, направляемый (Пхеньяну) как публично, так и в частном порядке, заключается в том, что дверь для дипломатии остаётся открытой. Дверь для поиска пути вперед остаётся открытой», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Вашингтон искренне надеется, что сможет трансформировать отношения с Северной Кореей и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.
В августе президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.