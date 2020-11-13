В ФРГ прокомментировали ответные санкции России по делу Навального
- РИА Новости
Он отметил, что «у России есть всё необходимое, чтобы расследовать данное преступление».
«Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — приводит его слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вводит зеркальные санкции против представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Навального.