В ФРГ прокомментировали ответные санкции России по делу Навального

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Берлин принимает к сведению заявления о зеркальных санкциях со стороны Москвы по делу Алексея Навального, но считает их неоправданными, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В ФРГ прокомментировали ответные санкции России по делу Навального
  • РИА Новости

Он отметил, что «у России есть всё необходимое, чтобы расследовать данное преступление».

«Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вводит зеркальные санкции против представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Навального.

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