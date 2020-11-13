В ФРГ прокомментировали ответные санкции России по делу Навального

Берлин принимает к сведению заявления о зеркальных санкциях со стороны Москвы по делу Алексея Навального, но считает их неоправданными, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что «у России есть всё необходимое, чтобы расследовать данное преступление».

«Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вводит зеркальные санкции против представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Навального.